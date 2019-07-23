واتساب يطرح تطبيق مهم تعرف عليه

2019/07/23 | 23:54

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العهد نيوز – متابعة

كشفت تقارير صحفية عن طرح تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" تحديثا جديدا يمكنه أن يحمي المستخدم لأول مرة من "نفسه وأصدقائه.

أشار موقع "لايف

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