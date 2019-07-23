2019/07/23 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القبض على متهم بإطلاق نار في خلاف عشائري غربي بغداد

تأریخ التحریر: : 2019/7/23 23:53

• 18 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم بإطلاق نار في خلاف عشائري غربي بغداد) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم بإطلاق نار في خلاف عشائري غربي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).