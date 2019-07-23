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عادل عبدالمهدي: هناك أوامر قبض بحق 11 وزيراً ومن هم بدرجتهم


عادل عبدالمهدي: هناك أوامر قبض بحق 11 وزيراً ومن هم بدرجتهم
2019/07/23 | 23:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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