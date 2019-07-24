اليوم.. إسدال الستار على منافسات دوري الكرة الممتاز

2019/07/24 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/علي الباوي

يسدل الستار اليوم على منافسات دوري كرة القدم بدرجته الممتازة باقامة ثلاث مباريات الاولى ستجمع الكرخ وامانة بغداد والثانية بين النفط والديوانية والثالثة يلتقي فيها الصناعات الكهربائية ونفط ميسان.

وتبرز في لقاءات اليوم مواجهتا النفط وضيفه الديوانية في ملعب الصناعة والاخرى بين الصناعات الكهربائية وضيفه نفط ميسان في ملعب التاجي ، لاسيما ان صراع الحصول على المركز الرابع يحتدم بين الناديين النفطيين، في طموح لكليهما بالتواجد ضمن الاربعة الكبار.

وتبدو مهمة النفط الذي يمتلك في رصيده 60 نقطة ويقف حاليا في المركز الرابع اقرب لتحقيق الغرض المذكور كونه سيلعب مع الضيف الديوانية في ارضه وبين جمهوره، ويتطلع ابناء المدرب باسم قاسم الى مواصلة سلسلة نتائجهم الايجابية الاخيرة وتحقيق فوز آخر يبتعدون فيه عن اقرب المنافسين،بيد ان الديوانية لن يكون صيدا سهلا عطفا على المستويات التي يقدمها في الجولات السابقة.



وفي الجانب الاخر يطمح الميسانيون ( 58 نقطة) في المركز الخامس الى اكمال الموسم بين اندية المقدمة لاسيما ان الفريق قدم دوريا متميزا اذ لم يذق طعم الخسارة خلال الخمس جولات الاخيرة وتمكن من حصد 11 نقطة من اصل 15 ممكنة، وعلى الرغم من صعوبة المهمة نسبيا كونه يلعب اللقاء خارج الديار وامام لاعبين يتطلعون للظهور بشكل متميز في آخر الجولات.

وفي لقاء آخر يحتضنه ملعب الكرخ سيكون صاحب الارض في اختبار صعب مع امانة بغداد، وسيخوض الاصفر المباراة من اجل تحقيق فوز يحفظ له ماء الوجه لاسيما انه لم يذق طعم الانتصار في عشرة لقاءات ماضية، وستكون امام اللاعبين فرصة للعودة الى سكة الانتصارات وانهاء الموسم على أحسن وجه.

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