لماذا تصمت الحكومة والبرلمان حيال وزير «بعثي»؟

2019/07/24 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلن ائتلاف “دولة القانون” بزعامة #نوري_المالكي، اليوم الثلاثاء، عن سبب صمت #مجلس_النواب والحكومة حيال وجود وزير «بعثي» ضمن #الكابينة_الوزارية لحكومة #عادل_عبد_المهدي.تصريح ائتلاف #دولة_القانون، جاء على لسان […]

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