عبد المهدي: نؤكد على الالتزام بسيادة الملاحة الآمنة والحرة

2019/07/24 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اليوم الثلاثاء، ان الحكومة تؤكد على الالتزام بسيادة الملاحة الآمنة والحرة في المياه والممرات المائية الدولية بما في ذلك في الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان وفق القانون والاتفاقيات الدولية.

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