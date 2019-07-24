وفد نادي ريال مدريد يزور تربية الكرخ الثالثة بهدف كشف مواهب الطلبة الرياضية

2019/07/24 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل المدير العام لتربية بغداد الكرخ الثالثة وفد نادي ريال مدريد الاسباني لكرة القدم في مبنى المديرية ، بهدف كشف مواهب الطلبة الرياضية وانضمامهم الى النوادي العالمية.

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