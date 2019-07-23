مجلس الوزراء يقر عدد من القرارات ابرزها ما يتعلق بالرسوم الكمركية للمستلزمات الطبية

2019/07/24 | 00:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، عن قرارات مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم.وقال المكتب في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه ان “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي”، مبينا ان “المجلس اقر تقريرَي جمهورية العراق الخاصين بالاستعراض الدوري […]

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