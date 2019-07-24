2019/07/24 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أفاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بأن دوريات النجدة القت القبض على شخص اعتدى على مواطن واطلق الرصاص بصورة عشوائية قرب منزله شمالي العاصمة.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “دوريات نجدة بغداد ضمن منطقة الحسينية، القت القبض على شخص قام بالاعتداء على مواطن واطلاق النار بالقرب من منزله”.واضاف “ضبط بحوزته مسدس صوتي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على شخص اعتدى على مواطن واطلق النار قرب منزله شمالي بغداد وكالة خطوة برس.

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