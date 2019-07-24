ناصر، ممرض استغل مهنته في خدمة الانسانية

2019/07/24 | 00:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعداد: خليل بوكو قصة الشاب الايزيدي الممرض، “ناصر رشو إسماعيل” الذي عمل في مهمة إنسانية وخطيرة، اخذ على عاتقه مساعدة ومعالجة الأطفال والمسنين العالقين في جبل شنگال أثناء الإبادة الايزيدية في الثالث من آب/ أغسطس عام 2014، وفي افظع أزمة إنسانية في التاريخ الحديث، حيث كان المكون الايزيدي يواجه خطر القتل الجماعي، تجاهل العالم إنقاذهم، …

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