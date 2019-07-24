2019/07/24 | 00:21

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بغداد اليوم - ديالىكشفت قيادة شرطة محافظة ديالى، الثلاثاء (25 تموز 2019)، عن اسلوب جديد في تعقب خلايا تنظيم داعش، في ثلاثة مناطق داخل المحافظة.وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة، العميد غالب العطية، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوات سوات المنتشرة في حوض حمرين ومحيطها (55 كم شمال شرق بعقوبة) اعتمدت مؤخرا تكتيك ذئاب الليل في تعقب خلايا داعش داخل ثلاث مناطق ضمن الحوض". واضاف العطية، أن "ذئاب الليل تكتيك جديد من ناحية نصب الكمائن واستدراج العدو لقتله او اعتقاله"، لافتا الى ان "التكتيك الجديد بات هاجس مرعب يطارد داعش خاصة بعد نجاحه في تحقيق نتائج ايجابية خلال الفترة الماضية".

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