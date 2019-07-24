الكشف عن خطة جديدة لملاحقة خلايا داعش في ديالى

2019/07/24 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

كشفت قيادة شرطة محافظة ديالى، عن اسلوب جديد في تعقب خلايا عصابات داعش الارهابية ، في ثلاثة مناطق داخل المحافظة.

وقال الناطق الاعلامي

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