عراقجي من باريس : ايران ستبذل جهودها لتأمين مضيق هرمز

2019/07/24 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي من باريس، أن طهران ستؤمن الملاحة في مضيق هرمز ولن تسمح بتعطيلها.

وقال عراقجي

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