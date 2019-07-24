2019/07/24 | 00:26

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محافظ البصرة : لن أسكت على حرق الغاز

الاربعاء

24

تموز

2019 :

12:21 am

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محافظ البصرة المهندس اسعد العيداني لن أسكت على حرق الغاز القاتل

للجميع الذي تسببه شركات جولات التراخيص النفطية .

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