2019/07/24 | 00:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البصرة : لن أسكت على حرق الغاز) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
محافظ البصرة : لن أسكت على حرق الغاز
الاربعاء
24
تموز
2019 :
12:21 am
5
محافظ البصرة المهندس اسعد العيداني لن أسكت على حرق الغاز القاتل
للجميع الذي تسببه شركات جولات التراخيص النفطية .
اترك تعليقك
ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البصرة : لن أسكت على حرق الغاز) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البصرة : لن أسكت على حرق الغاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).