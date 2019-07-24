القبض على منتحل صفة ضابط برتبة كبيرة في الدورة

2019/07/24 | 00:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} القت دوريات نجدة بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، القبض على منتحل صفة ضابط برتبة كبيرة في منطقة الدورة.

وذكر اعلام النجدة في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه" اثناء اجراء ممارسة امنية لدوريات النجدة في منطقة الدورة تم الاشتباه بشخص وعند تفتيشه تم العثور بحوزته على هوية مزورة تحمل صفة ضابط برتبة عقيد {انتحال صفة ضابط}".واشار الى انه" تم تسليم المنتحل اجراءات اصولية الى المعاونية".انتهى

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