عبدالمهدي يكشف فحوى محادثاته مع روحاني ووزير الدفاع البريطاني: سنكون اصدقاء للجميع

2019/07/24 | 00:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الثلاثاء، عن فحوى زيارته الى ايران واتصاله بوزير الدفاع البريطاني بيني موردونت يوم امس، فيما اشار الى ان العراق سيلعب دورا مهما في تخفيف التصعيد في المنطقة.

وقال عبدالمهدي في المؤتمر الاسبوعي الذي حضرته/موازين نيوز/ ان"الاتصال مع وزير الدفاع البريطاني بحث التوتر في المنطقة، وطرحنا مع روحاني مسألة السفن المحتجزة وشددنا على اهمية تخفيض التصعيد".واضاف، ان"العراق سيؤدي دورا مهما في تخفيف التصعيد وسيكون صديقا للجميع".

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