2019/07/24 | 00:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اصابة عنصر أمني بنيران داعش جنوبي ديالى
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة عنصر أمني بنيران داعش جنوبي ديالى ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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