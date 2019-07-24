واع تنشر جداول مهمة بقضايا النزاهة وتكشف عن اعداد المسؤولين المتهمين بالفساد

2019/07/24 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الجداول الخاصة بقضايا النزاهة المعروضة لدى في مجلس مكافحة الفساد

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