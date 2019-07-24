2019/07/24 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أفاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بالقاء القبض على شخص اطلق النار على منزل إثر خلاف عشائري جنوب غربي بغداد.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “مواطنا أخبر بقيام شخص (نسيبه) باطلاق النار على منزله في منطقة شهداء البياع، وتم القبض عليه من قبل دوريات نجدة حي العامل، وضبط بحوزته سلاح كلاشنكوف في سيارته”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على شخص اطلق النار على منزل إثر خلاف عشائري جنوب غربي بغداد وكالة خطوة برس.

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