2019/07/24 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلن وزير #الإعمار والإسكان، #بنكين_ريكاني، اليوم الثلاثاء، عن المباشرة بإجراءات «بناء» أكبر #مدينة_صناعية في #بغداد.وقال ريكاني في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمبنى الوزارة، لتوقيع العقد الخاص بتنفيذ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المباشرة بـ«بناء» أكبر مدينة صناعية في العراق.. توفير 10 آلاف فرصة عمل) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المباشرة بـ«بناء» أكبر مدينة صناعية في العراق.. توفير 10 آلاف فرصة عمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).