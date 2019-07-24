العراق يتلقى تطمينات إيرانية بشأن ضمان حرية الملاحة الآمنة بمضيق هرمز

2019/07/24 | 01:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف وزير النفط ثامر الغضبان، الثلاثاء، عن تطمينات إيرانية بخصوص ضمان حرية الملاحة الآمنة في مضيق هرمز، مشيرا الى الى ان جميع الأطراف تؤكد على عدم تصعيد وتأزيم المواقف الذي ينعكس سلباً على المنطقة.

وقالت وزارة النفط في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، إن “نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، اعلن عن تطمينات إيرانية قدمها الرئيس الإيراني حسن روحاني للوفد العراقي برئاسة عادل عبد المهدي حول ضمان حرية حركة الملاحة الآمنة في الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عمان واحترام القانون الدولي الذي يضمن حرية الملاحة الدولية” .

ونقلت الوزارة عن الغضبان قوله، “لقد لمسنا تطابقا في وجهات النظر حول ضرورة ضمان حرية حركة ناقلات النفط والسفن التجارية في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز واحترام القانون الدولي الذي يضمن حرية الملاحة لجميع دول العالم وخصوصاً دول المنطقة” .

وأضاف الغضبان، ان “جميع الأطراف تؤكد على عدم تصعيد وتأزيم المواقف الذي ينعكس سلباً على المنطقة، واللجوء بدلا من ذلك الى حل المشاكل العالقة بالحوار الهادئ البناء، وهذه خطوة ومؤشراً إيجابياً”، مشدداً على “الدور الذي يقوم به العراق من اجل تقريب وجهات النظر ونزع فتيل الأزمة في المنطقة”.

وشدد الغضبان، على “أهمية مضيق هرمز في حركة ومرور ناقلات النفط لدول المنطقة والعالم والتي تصل بمعدلاتها اليومية الى اكثر من 18 مليون برميل باليوم”، مشيرا الى ان “العراق يصدر عبر مضيق هرمز النفط الخام بمعدلات تصل مابين 3،400-3،500 مليون برميل باليوم فضلا عن تصدير الغاز السائل ومكثفات الغاز”.

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