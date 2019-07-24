فوربس: ريال مدريد الأغنى بين أندية كرة القدم

2019/07/24 | 01:27

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العهد نيوز – متابعة

كشفت مجلة "فوربس" قائمتها السنوية الخاصة بأغنى الأندية الرياضية في العالم، لتتقاسم الكعكة أندية كرة القدم وكرة القدم الأميركية وكرة السلة.

وضمت قائمة

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