كيف تتعامل مع لدغات الأفاعي؟

2019/07/24 | 01:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة تزداد حوادث لدغات الأفاعي، حيث تخرج الأفاعي بعد فترة السبات الشتوي كونها من ذوات الدم البارد

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