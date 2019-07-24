تعرف على أولى علامات الحصى في الكلى

2019/07/24 | 01:58

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يشعر الإنسان بالألم في منطقة الكلى عادة عند وجود حصى فيها، أو بالأحرى يظهر هذا الاحساس المزعج عندما تبدأ الحصى بالتحرك في الحالب.

تتكون

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