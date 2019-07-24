في أول تعليق له على أزمة الناقلات.. عبد المهدي يؤكد على الالتزام بالاتفاقات الدولية

2019/07/24 | 02:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأصدر رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الثلاثاء، أول تعليقاً له بشأن توترات الحركة الملاحية في الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان.وقال عبد المهدي، في تغريدة له على “تويتر”، تابعتها “كلكامش برس”: “نؤكد على الإلتزام بسيادة الملاحة الآمنة والحرة في المياه والممرات المائية الدولية بما في ذلك في الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان وفق القانون والاتفاقيات الدولية”.

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