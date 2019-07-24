إصابة جندي بنيران قناص لـ”داعش” شرق بعقوبة

2019/07/24 | 02:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادأفاد مسؤول محلي في محافظة ديالى، الثلاثاء، بإصابة جندي في الجيش العراقي بنيران قناص لـ”داعش” شرق بعقوبة.

وقال عضو مجلس ناحية كنعان، جمال الشمري، في تصريح لـ”كلكامش برس”، إن “جندياً في الجيش أصيب بجروح بليغة في منطقة الصدر نتيجة تعرضه لإطلاق نار من قبل قناصة داعش لدى تواجده في نقطة بقرية الحوم أقصى جنوب ناحية كنعان شرق مدينة بعقوبة”.

وأضاف الشمري أنه ” تم نقل الجندي المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج ، فيما فرضت الأجهزة الأمنية طوق حول مكان الحادث واتخذت الإجراءات اللازمة بشأنه”.

وتشهد مناطق البزايز جنوب كنعان وبهرز وبلدروز في محافظة ديالى أحداث أمنية وخروقات بفعل نشاط خلايا داعش التي تختبئ هناك ، بحسب مسؤولين.

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