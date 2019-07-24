حداد يبحث مع وزير العدل تطبيق مبادئ حقوق الإنسان

2019/07/24 | 02:08

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بغداد / الصباح

بحث نائب رئيس مجلس النواب، بشير حداد، مع وزير العدل فاروق أمين شواني، السبل الكفيلة للارتقاء بعمل الوزارة، وتقديم الخدمات للمواطنين، مشددا على ضرورة متابعة أوضاع السجون وتطبيق المعايير ومبادئ حقوق الإنسان.

وذكر بيان لمكتب نائب رئيس البرلمان، تلقته “الصباح” ان “ حداد زار على رأس وفد برلماني أمس الثلاثاء، وزارة العدل، وبحث مع الوزير فاروق أمين شواني، عددا من المواضيع والملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل الارتقاء بأداء الوزارة، وأهمية تعزيز التعاون بين المؤسسة التشريعية والوزارات التنفيذية لتقديم الخدمات للمواطنين وتثبيت دعائم الاستقرار في عموم العراق”.

حـــداد أوضح أهمية وزارة العدل في تشكيلة الحكومة العراقية باعتبارها من الوزارات الخدمية التي تعكس هيبة الدولة، مشددا على تكثيف العمل والتنسيق المباشر بين وزارة العدل واللجان النيابية.

وأشاد النائب الثاني، وفقا للبيان، بجهود الوزارة ومتابعتها ‏لقضايا المجتمع، مؤكدا ضرورة استمرار متابعة أوضاع السجون وتطبيق المعايير ومبادئ حقوق الإنسان وحل مشكلات السجناء من الناحية الإنسانية، وتكثيف الجهود لحل المشكلات والدعاوى الخاصة بنزاعات الملكية وإعادة الحقوق لأصحابها الشرعيين.

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