ترحيب أميركي بالتعاون بين الحكومة الاتحادية والإقليم

2019/07/24 | 02:08

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أربيل / الصباح

هنأ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني بمناسبة تسنمه منصبه، مؤكداً على الصداقة المتينة بين الولايات المتحدة والعراق والإقليم.

وأطلع بارزاني، وزير الخارجية الأميركي على زيارته لبغداد، والتزامه بالعمل مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لحل القضايا المتعلقة بالأمن والأراضي والموازنة والنفط والغاز، مبيناً أنه "كان هناك استعداد واضح في بغداد لحسم هذه القضايا بطريقة إيجابية تقوم على مراعاة حقوق وواجبات الطرفين استناداً إلى الدستور".

ورحب وزير الخارجية الأميركي، بهذه المبادرة، مؤكداً انه "سيكون على اتصال مع أربيل وبغداد"، وأقر الجانبان بأن عصابات "داعش" الارهابية لا تزال تشكل تهديداً إقليمياً.

وناقش الجانبان أهمية استمرار المساعدات الأمنية والاقتصادية الأميركية للعراق وإقليم كردستان، بما ينسجم مع اتفاقية الإطار الستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق، وتم الاتفاق أيضاً على أن التنسيق بين واشنطن وبغداد وأربيل مهم في مواصلة مواجهة "داعش" في العراق.



وكان رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، قد قام الأسبوع الماضي بزيارة إلى العاصمة بغداد، وأجرى لقاءات مكثفة مع الرئاسات الثلاث، رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، تناولت حل القضايا العالقة بين المركز والإقليم، وإبداء حسن النية في ظل الأجواء الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين بغداد وأربيل.

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