الصين تخطط لغزو الأسواق بسيارة متطورة!

2019/07/24 | 02:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تخطط Chery الصينية لاكتساح الأسواق العالمية والعربية وخصوصا سوق الإمارات بسيارة كروس أنيقة ومتطورة من عائلة Exeed الشهيرة.

وبالنظر للصور والفيديوهات التي انتشرت لهذه

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