طلال الربيعي - يدوفيلية ترامب وعلاقته بالموساد (3)

2019/07/24 | 02:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي تتحدث افادة مارك إبستاين, ابن شقيق جيفري ابستاين, عن علاقة جيفري إبستيان ودونالد ترامب ويقول مارك عنهما "انهما اصدقاء".(ابستاين يلفظ ايضا "ابسن".ط.ا) في عام 2003, ذكرت مجلة The New Yorker أن ترامب حضر حفل العشاء مع إبستاين وضيوف آخرين، بما في ذلك مساعد بيل كلينتون, دونغ باند، في منزل ابستاين في إيست سايد نيويورك.وكان الوزير البريطاني بيتر ماندلسون حاضرا أيضًا, وهو ما يؤك......

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