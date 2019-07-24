تطبيق إلكتروني لمعرفة تفاصيل الراتب التقاعدي

2019/07/24 | 02:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

اعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اصدارها تطبيقا الكترونيا يمكن من خلاله معرفة الراتب وتفاصيله.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي أمس، انها "اصدرت تطبيقا الكترونيا يمكن تحميله من سوق بلي لأجهزة الاندرويد يمكن من خلاله معرفة الراتب وتفاصيله من خلال الخيارات الموجودة فيه".

واضافت الهيئة، ان "النافذة الاولى عند الضغط عليها يظهر على الشاشة حقلان وهما حقل لرقم التقاعدي وحقل لرقم بطاقة الكي كارد، يمكن بعدها ان تظهر تفاصيل الراتب بالكامل".

وتابعت ان "النافذة الثانية يمكن من خلالها معرفة كيفية حساب الراتب عند الضغط عليها تظهر خيارات لكل فئة (عسكري، ضحايا ارهاب، مدني، جامعي) وعند ضغط المتقاعد على الفئة المشمولة بها وملء ما مطلوب من تفاصيل ستظهر كيفية احتساب الراتب ومقداره".

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