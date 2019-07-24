2019/07/24 | 02:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو للاعب أفريقي، وهو يتسلم دجاجة، كجائزة لأفضل لاعب في المباراة.وأظهرت اللقطات اللاعب حسن كاجوكي، في الدوري المالاوي، وهو يتسلم دجاجة، كجائزة افضل لاعب بالمبارات.

وقال نادي “نياسا بيغ بوليتس” المالاوي، إن الدجاجة كانت هدية من أحد المعجبين، تقديرا لجهود كاجوكي، هداف الفريق.

وسجل كاجوكي هدفين وصنع مثلهما، الأمر الذي ساهم فوز فريقه بيغ بولتس على الفريق المنافس كارونجا يونايتد بخماسية نظيفة، على ملعب كاموزو الأحد الماضي.

وطلب أحد المعجبين السماح له بتقديم هدية، وكان يحمل معه علبة كرتونية كتب علها اسم كاجوكي، وكانت الدجاجة ملونة باللون الأحمر، وهي ألوان النادي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هداف كرة أفريقي يتلقى “دجاجة” تقديرا لأدائه) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هداف كرة أفريقي يتلقى “دجاجة” تقديرا لأدائه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).