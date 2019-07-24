حسن أحراث - المنتدى خارج المجلس...!!

2019/07/24 | 03:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_أحراث أقصد المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف وما يسمى ب"المجلس الوطني لحقوق الإنسان".والمناسبة هي تعيين التشكيلة الجديدة لهذا الأخير (اللائحة رفقته).حتى الآن، لم نطلع على أي تفسير أو توضيح، خاصة من طرف المنتدى، رغم التساؤلات المطروحة من طرف العديد من المناضلين والمتتبعين.فهل الأمر يتعلق بإقصاء أم بانسحاب؟بكل مسؤولية، طرحنا (نحن مجموعة من المؤتمرين) مقترحا إبان مؤتمر المنتدى ما قبل الأخير......

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