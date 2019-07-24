2019/07/24 | 03:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #اشرف_عتريس شوف بنفسك وراجع معى ..لن ازيد عن عراقة هذا الشعب (كما قالوا لنا ) وأصالة الشارع المصرى ومجرى الحياة فيه من سلوكيات ولغة ومفردات قد تأثرت بفعل الزمن سلبا وايجابا كما رصدها علماء الاجتماع فى المراكز البحثية والدراسات الاجتماعية بغية (تسجيل ) كل مفردات والفاظ واشارة وايماءة ومصطلح لكل شرائح المجتمع المصرى فى الفترة السابقة حتى الان ..بدأ هذا التغيير منذ فترة السبعينيات والانف......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#اشرف عتريس - شوف بنفسك وراجع معى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#اشرف عتريس - شوف بنفسك وراجع معى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).