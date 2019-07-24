سمير عادل - في مواجهة تسخين الخطاب الطائفي

2019/07/24 | 03:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_عادل في اول لقاء له قبل يوم واحد من عقد المؤتمر السابع عشر لحزب الدعوة، عرض نوري المالكي برنامجه السياسي تمهيدا لتوليه منصب الامين العام او الشخص الاول في حزب الدعوة والاستعداد لولاية ثالثة بعد الاطاحة بحكومة عبد المهدي التي باتت لا تروق مواقفها للجمهورية الاسلامية في ايران في صراعها مع الولايات المتحدة الامريكية في المنطقة.وتمحور برنامجه على ثلاثة مسائل جوهرية اثناء لقائه يوم ١-;-١-;- تموز......

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