2019/07/24 | 03:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصهيلساجدة الموسويوهمهمةٍ طرقت ثم غاب الصدى وعلى بعدِ فجرٍ يتيمٍسمعتُ صهيلاًفقلتُ لعلَّ الفوارسَ قادمةٌ والخيول ُالمطهمّةُ البيضُ لهفىلعلَّ الجحافلَ تترى ...ثم أدركت ُ أني أثرثر في حلميفهدأتُ قليلاً ، وما هي إلّا ...وعادَ الصهيلُ على بعد ليلٍ بلا قمر ٍكانت الريحُ سكرىوالدقائقُ حبلىوما بين قلبي وحنجرتي تنشج القدسُ ثكلىثم عاد الصهيلُ ...كأن على الروحِ طرقاً خفيفاًوصدّقتُ أنّيَ في واقع الحالِ لا حلماً لا خيالاً تجلّىأمطتُ عن العين غاشيةً كان ظني يرىفقلتُ الفوارسُ عادتلتفتح باب النهارلتغسلَ دمع الحرائر بالنصرِكي تنزعَ القدسَ من كفٍّ سارقهاترجعُ القدس ..ترجعُ ..ترجعُوالفجرُ يبزغُ بين اليشاميغ ِأقلتُ الفوارس ُ عادت ؟ترى هل أصدّقُ ظني أم أكذّب عيني ؟فلا خيلَلا فارساً لا صهيلاً يهزُّ القلاعليس غيرُ الرياح على البعدٍ سكرىوالدقائق حبلىوما بين قلبي وحنجرتيتنشجُ القدسُ ثكلىقد تجيبُ القصيدةُ عن أيما قلقٍأو سؤالوأدري بأني أطلتُ وما عاد للصّبر أيُّ احتمالولكنني قد سمعتُ الصهيلفلا تعجبواليس من خيلكم أو غبار معارككمبل صهيل البـُراقكاسراً هدأة الليل ِفيكمويسأل هل من رجال ؟وما زال هذا السؤالعالقاً بين قلبي وحنجرتيصدقونيسمعت الصهيلـــ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصهيل) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصهيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).