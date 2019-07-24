مؤتمرات مذلة قابلتها اسرائيل تدمير منازل للفلسطينيين وسعودي استقبل بالقنادر

2019/07/24 | 03:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعيم الهاشمي الخفاجي.

بفضل ورشة المنامة في صفقة القرن هدمت منازل الفلسطيين والجماهير المقدسية استقبلت سعودي ضربا بالقنادر، هناك حقيقة الشعب الفلسطيني دفع ثمنا غاليا بسبب تدخل الدول العربية بشؤنه واختطاف قراره السياسي ومنعوه من القبول بحل الدولتين عام ١٩٤٨ وبعد مضي سبعين عاما وسيل كل هذه الدماء بالشرق الاوسط هاهم قادة العرب يقبلون في حلول لاتسمح في اقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، ورشة البحرين ليس لتصليح الوضع الفلسطيني وانما للتآمر على الشعب الفلسطيني، والنتيجة كانت يوم امس كانت مخيبة للآمال حيث نقلت وكالات الانباء ومحطات التلفزة

قيام القوات الإسرائيلية منذ فجر يوم (الاثنين)، في هدم ٩ مبانٍ تضم عشرات الشقق السكنية في منطقة وادي الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرقي مدينة القدس.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن المئات من الجنود الإسرائيليين ترافقهم جرافات كبيرة اقتحموا وادي الحمص داخل الجدار الفاصل، وأغلقوا المنطقة بشكل محكم ومنعوا المواطنين والصحافيين من الوصول إليها، وأجبروا القاطنين على إخلاء المباني بالقوة بعد رفضهم مغادرة منازلهم، دون أن يتمكنوا من إخراج أي شيء من احتياجاتهم الشخصية، وتعرضوا للضرب من قبل الجنود.

ويخشى السكان من تعرض 100 مبنى آخر بالمنطقة للخطر في المستقبل القريب.

وبررت السلطات الإسرائيلية هدم المباني قائلة إنها توجد في منطقة أمنية بالقرب من الجدار الإسرائيلي الذي يعزل القدس عن الضفة الغربية المحتلة.

ويتهم الفلسطينيون إسرائيل باستخدام الأمن ذريعة لإجبارهم على ترك المنطقة كجزء من المساعي المستمرة لصالح التوسع الاستيطاني وفتح الطرق التي تربط بين المستوطنات.

ويقول الفلسطينيون إن معظم المباني تقع في مناطق خاضعة للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو.

وقد صرح محافظ بيت لحم، كامل حميد، إن «ما نشاهده اليوم ليس عمليات هدم فحسب، وإنما إعادة احتلال واضحة للمنطقة المصنفة (أ) حسب اتفاقية أوسلو، من خلال انتشار لقوات كبيرة من جنود الاحتلال، وبالتالي هي عملية منظمة وسيناريو لعمل هدم أكبر في المستقبل، لأنه يجري في أكثر من موقع في المنطقة».

ورغم مايتعرض له المقدسيون بالقدس من تهديم منازلهم ومصادرة املاكهم قدم شخص بدوي اجرب من ………… احدى بقرات الخليج التي يملكها الحلاب العالمي ترمب لزيارة القدس لتطبيع العلاقات مابين البقرة الحلوبة ……والصهاينة وهب الشباب الفلسطيني لتكريمه بالكرم العربي حيث اشبعوه ضربا بالحجارة والكراسي واحد الشباب لايتجاوز عمره ١٥ عاما مسك هذا الإعرابي وبصق في وجهه الكالح، والمثير للسخرية الشرطة الاسرائيلية تركت هذا الإعرابي البدوي وحيدا لكي يشبعوه الفلسطينيين ضربا بالاحذية هههههههه لربما انا شخصيا بكتاباتي استعمل الحدة ضد الفلسطينيين الداعمين لصدام الجرذ او الدواعش الذين فجروا انفسهم بالعراق لقتل العراقيين الشيعة، لكن بغض النظر من ذلك تربطني انا شخصيا علاقة مع الفلسطينيين مميزة حيث يوجد عندنا امتداد قبلي في القدس وان الزعيم الوطني المجاهذ عز الدين القسام من قبيلتنا خفاجة وهذا الامر معروف وليس خافيا وقد نشر الاخ الاستاذ مجاهد منعثر منشد الخفاجي نساب خفاجة بحثا مفصلا حول وجود البو قسام الخفاجيون في القدس، في الختام تحية للجماهير الفلسطينية التي استقبلت البدوي المتصهين بالقنادر والبصاق وجعلوه سخرية وعبرة لكل عميل ومتصهين، وخير ماصنعت الشرطة الصهيونية عندما تركوا هذا الإعرابي وحيدا فريدا لينال حظه من الكرم الفلسطيني في استقبال الخونة والمخانيث.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤتمرات مذلة قابلتها اسرائيل تدمير منازل للفلسطينيين وسعودي استقبل بالقنادر) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤتمرات مذلة قابلتها اسرائيل تدمير منازل للفلسطينيين وسعودي استقبل بالقنادر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).