2019/07/24 | 04:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محكمة التمييز تلغي انتخابات اللجنة الاولمبية قررت محكمة التمييز الاتحادية رد دعوى رئيس اللجنة الاولمبية العراقية {رعد حمودي} والغاء انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية التي جرت في الـ 16 من شهر شباط الماضي لوجود مخالفات.وجاء قرار المحكمة بحسب بيان لمكتب وزير الشباب والرياضة "بناء على الدعوى المقدمة من وزير الشباب أحمد رياضي اضافة لوظيفته وكون الوزارة اعلى جهة قطاعية تعنى بقطاع الشباب والرياضة ومسؤولة عن وضع ومتابعة وتنفيذ السياسة الشبابية والرياضية".وجاء في نص قرار المحكمة ان "إجراء الانتخابات بالاستناد على لوائح تم اعدادها خارج الاطار القانوني والرسمي خلافا لاحكام قانون اللجنة الاولمبية العراقية المرقم 20 لسنة 1986 المعدل، يشكل مخالفة صريحة للقانون ولا ينسجم مع التوجيهات الرسمية للدولة ويخالف قانون اللجنة الاولمبية وفي الاخص المادة (8) من اللوائح التي اعتمدتها في اجراء الانتخابات، تخالف المادة (5) من القانون فضلا عن مخالفات عديدة للقانون، وبعد التدقيق والمداولة قضت محكمة التمييز برد الدعوى".

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