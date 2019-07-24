2019/07/24 | 04:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الامريكي يرحب بـ" ترامب بريطانيا" قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن رجلا جيدا أصبح الآن رئيسا لوزراء بريطانيا.في إشارة الى تسمية وزير الخارجية السابق بوريس جونسون رئيساً لحكومة بريطانيا.وقال ترامب في تغريدة "إنه رجل ذكي ويطلقون عليه {ترامب بريطانيا}".و كان ترامب قد قارن نفسه بزعيم حزب المحافظين الجديد بوريس جونسون وقال إنه أدى عملا رائعا كوزير للخارجية".وكان قد انتخب بوريس جونسون زعيما جديدا لحزب المحافظين في اقتراع شارك فيه أعضاء الحزب، وسيصبح رئيس وزراء بريطانيا القادم.وفاز جونسون على جيرمي هانت بأغلبية كبيرة، إذ حصل على 92,153 صوتا، بينما نال منافسه 46,656 صوتا.ويتولى عمدة لندن السابق الأربعاء مهام منصبه رئيسا للوزراء من تريزا ماي، التي أعلنت استقالتها من منصبها بعد إخفاقها المتكرر في تمرير اتفاق ينظم عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".ووعد جونسون في خطاب ألقاه بعد إعلان فوزه بـ"تنفيذ بريكست، وتوحيد البلاد، وهزيمة جيرمي كوربن"، زعيم حزب العمال المعارض.وقال: "سوف ننشط البلاد، وسوف نطبق بريكست في 31 أكتوبر تشرين الأول، وننتهز كل الفرص التي سيجلبها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بروح جديدة.وسنعيد الإيمان بأنفسنا، وسوف ننهض ببطء، مثل أي عملاق، لنتخلص من الشكوك والسلبية".

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