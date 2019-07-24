الصين تقدم تسهيلات جديدة للاستثمارات الأجنبية

2019/07/24 | 05:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعيا منها لقطف مزيد من ثمار الاستثمارات الأجنبية، أعلنت الصين في بيان نشره البنك المركزي عن فتح أبواب قطاع التمويل أمام الاستثمار

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