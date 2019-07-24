البرلمان العراقي يخصص مقعدين للكورد الفيليين في الانتخابات المحلية

2019/07/24 | 05:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خصص البرلمان العراقي مقعدين للكورد الفيليين ضمن اطار كوتا انتخابات مجالس المحافظات.

وصوت البرلمان امس على تعديل قانون انتخابات مجلس المحافظات المقرر اجراؤها في الاول من نيسان 2020.

وبحسب القانون فقد خصص البرلمان مقعد للكورد الفيليين في بغداد واخر في محافظة واسط.

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