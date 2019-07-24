العرب يراقبون مواقف بوريس جونسون ولا يراهنون عليه

2019/07/24 | 05:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن – تراقب الدول العربية عن كثب ما سيسفر عنه أداء بوريس جونسون على رأس الحكومة البريطانية المقبلة وتضع في اعتبارها المواقف

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