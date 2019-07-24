لبنان يترقب حبل نجاة الأصدقاء القدامى لتجاوز مأزق الإصلاحات

2019/07/24 | 06:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني الاقتصاد اللبناني في السنوات الأخيرة من أزمة مالية معقّدة كان مردّها الأساسي أنشطة حزب الله الموالي لإيران، ما جعل البلد يكون

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