تحذيرات برلمانية من (بوابة البلاء) في المناطق المحــــررة

2019/07/24 | 06:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشرق – قسم الاخبار:دعتْ عضو مجلس النواب غيداء كمبش، الى تغيير جوهري في انشطة المنظمات الدولية بالمناطق المحررة في ديالى وبقية المحافظات.وقالت كمبش: ان اهم تهديد يواجه المناطق المحررة في ديالى وبقية المحافظات هو الفقر المدقع الذي يمثل هاجس قلق بالنسبة لنا كون المعدلات عالية جدا.ودعت كمبش المنظمات الدولية الى تغيير جوهري في تعاطيها مع المناطق المحررة من ناحية دعم برامج توفير فرص العمل للعوائل لإنهاء الفقر والجوع والبطالة، وهي نقاط حمراء قد تؤدي بنا للمجهول لو لم يكن هناك انتباه لها.واكدت: ان الفقر هو بوابة البلاء لاي شيء سيئ وإذا لم تكن هناك عوامل لمعالجته ستكون التداعيات خطرة بالمستقبل.

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