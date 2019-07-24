التسامح.. أعلى مراتب القوة

2019/07/24 | 06:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏ليس عليك إسعاد كل الناس

ولكن عليك أن لا تؤذي واحدا منهم

‏اعلم أن التسامح هو ٲعلى مراتب القوة

وحب الانتقام أحد مظاهر الضعف

‏وإياك أن تتدخل في نوايا

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