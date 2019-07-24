2019/07/24 | 07:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فريق "اللعبة" يودّع بلاتو التصويرينتهي المخرج معتز التوني الخميس المقبل من تصوير مسلسل "اللعبة" من بطولة شيكو وهشام ماجد وأحمد فتحي ومحمد ثروت ومي كساب ودعاء رجب وميرنا جميل وسامي مغاوري وعارفة عبد الرسول، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، فيما أشرف على الكتابة فادي أبو السعود.يذكر أن آخر أعمال شيكو وهشام ماجد في الدراما مسلسل "خلصانة بشياكة" الذي عرض في رمضان العام 2017، من بطولة أحمد مكي وأوس أوس وويزو وإنعام سالوسة وبيومي فؤاد وانتصار وملك قورة، وإخراج هشام فتحي.

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