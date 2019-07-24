2019/07/24 | 07:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنا شيحا في بلاتو "نصيبي وقسمتك 3"بدأت الفنانة المصرية هنا شيحة تصوير مشاهدها في مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، إذ تجسد بطولة إحدى حكايات المسلسل التي تحمل عنوان "اتفضلوا في الصالون"، وذلك بعد نجاحها في مشاركتها في الموسم الثاني بحكاية "رحمة".المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، وتجسد هنا فيه دور "دارين" وهي رسامة رومانسية، ويشاركها البطولة: فراس سعيد، أحمد جمال سعيد، أحمد رفعت، ونانسي صلاح.وعلى صعيد آخر أعلنت شيحة طلاقها من زوجها الفنان أحمد فلوكس بعد أقل من عام على زواجهما من دون إبداء أسباب الانفصال مكتفية بالقول "إنه النصيب".

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