2019/07/24 | 07:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بلغت أسعار العملات العربية والأجنبية مقارنة بالدينار العراقي اليوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من شهر تموز عام 2019 وفق آخر التحديثات كالآتي:
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بورصة الدينار العراقي عربيا وعالميا اليوم الأربعاء 7:00 AM) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
العملات الأجنبية
1 دولار أمريكي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بورصة الدينار العراقي عربيا وعالميا اليوم الأربعاء 7:00 AM) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بورصة الدينار العراقي عربيا وعالميا اليوم الأربعاء 7:00 AM) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).