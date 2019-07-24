فريدة النقاش - قضية للمناقشة: بين هنتجتون و تشومسكي

2019/07/24 | 07:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فريدة_النقاش هناك ما يشابه الولع عالمياً بكل ما تنتجه أميركا من مواد ثقافية ودعائية وإعلامية، باعتبار هذه المواد تقدم نموذجاً متقناً كامل الأوصاف يجري التشبّه به وتقليده،يحدث ذلك رغم الجهود المغنية الموضوعية والعلمية التي بذلها فريق من المثقفين الباحثين والمفكرين من البلدان التي اكتوت بنيران الاستعمار الأميركي بصوره الجديدة، رغم إنه لم يتخلَ عن الأساليب التقليدية،أي الغزو العسكري المباشر، كما حدث ف......

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