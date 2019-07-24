فاطمة ناعوت - صُهَيْبَة

2019/07/24 | 07:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت لسببٍ ما، كلّما دقّت نواقيسُ الثانوية العامة، أتذكّرُ السؤالَ الشهير الذي كان يسألونيه أصدقاءُ أمي وأبي، وأنا طفلة: (نفسك تكوني إيه لما تكبري؟).وأتذكّرُ حُلمَ أن أغدو مُعلّمةً أمسكُ بالطبشور فيتتبعُ الأطفالُ خطواتِ يدي تخطُّ على السبورة، وأحمل في رأسي "جميعَ" معارف الدنيا، كما كنت أعتقدُ في مُعلّماتي.وأتذكّر أن ذاك الحلمَ لم يتحقق.بل غدوتُ مهندسةً، وكاتبةً، وتبدّد "وهمُ" أن قلمي سوف ينج......

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